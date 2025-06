DEZBATEREA ZILEI / TABĂRA DIN PRIDVORUL SATULUI

14:50

Deputatul PSD Sorin Grindeanu este, începând de astăzi, noul preşedinte al Camerei Deputaţilor. Plenul Camerei l-a validat pe Grindeanu pentru această funcţie cu 201 voturi „pentru"şi 20 „împotrivă". Contracandidatul său, Ionel Goideanu, propus de S.O.S. România, a avut 20 de voturi „pentru" şi 201 „împotrivă". Votul a fost secret cu buletine. Vedeți și Dispare funcţia [...]