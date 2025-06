Putin ar prelungi războiul din Ucraina pentru a evita o rebeliune militară

07:00

SNTGN Transgaz SA este o societate pe acțiuni care funcționează în conformitate cu legislația română și cu prevederile Actului Constitutiv. În baza Hotărârii Guvernului nr. 334/2000, societatea are ca obiect principal de activitate transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora, precum și activități de cercetare și proiectare în domeniul infrastructurii de transport gaze. […] The post Rezultatele activității Transgaz în trimestrul I 2025 first appeared on Ziarul National.