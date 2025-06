Comunicat de presă UAT Comuna Corbeanca

16:20

România are o cotă de stocare CO2 de 20% din cantitatea totală alocată statelor UE. De la sfârșitul lunii mai, Comisia Europeană a stabilit, în cadrul planului de decarbonizare “Net 0 2030”, o majorare a acestei cote, de la 9 milioane de tone, cât era în 2024, la 10 milioane de tone. Până acum, singurele […] The post Românii, transformați în cobaii Europei. Pericol de moarte subită de la stocarea CO2 first appeared on Ziarul National.