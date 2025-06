Ribbentrop-Molotov 2.0. America revendică Polonia, România – abandonată Franței

15:50

Înainte de pastile de somn, ecrane albastre și programe de binge-watching, serile oamenilor începeau simplu: cu o cană de ceai cald. Nu era doar hidratare – era un ritual: o pauză, o respirație, un semnal trimis corpului că urmează odihna. Astăzi, reîntoarcerea la aceste obiceiuri are o justificare profundă – somnul profund nu se […]