Sondaj Avangarde. AUR, pe primul loc în preferințele românilor, în scenariul unor alegeri parlamentare. Ce partide completează TOP 3

14:10

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a ieșit vineri, 30 mai, cu precizări de ultimă oră ce țin de PNRR. Comisia Europeană suspendă plata a 869 de milioane de euro din PNRR către România, pentru neîndeplinirea a trei jaloane. Unul dintre acestea este cel legat de pensiile speciale, altul are legătură cu înfiinţarea şi