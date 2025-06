Novak Djokovic l-a învins pe Zverev şi s-a calificat în semifinale la Roland Garros. Duel de vis cu Jannik Sinner

10:40

New York Knicks a rămas fără antrenor după eliminarea din finala Conferinţei de Est. După ce Indiana Pacers s-a calificat în finală, acolo unde o va întâlni pe Oklahoma City Thunder, echipa din New York a decis să renunţe la serviciile lui Tom Thibodeau. În cariera sa, Thibodeau le-a mai antrenat pe Chicago Bulls şi […]