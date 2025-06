FMI, recomandări pentru România: renunțarea la cota unică de impozitare a veniturilor, creșterea TVA, a accizelor

19:00

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit țeapa secolului, care se desfășura chiar sub ”nasul” ANAF și care a adus prejudicii de zeci de miliarde de lei la bugetul de stat. Mai exact, este vorba despre o suveică în care sunt implicate zeci de mii de firme, dar și rețele de juriști, contabili și consultanți fiscali, […] The post Bombă! Curtea de Conturi a descoperit o suveică a țeparilor la bugetul de stat. ANAF ”a închis ochii” first appeared on Ziarul National.