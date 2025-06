Flanco, al 13-lea magazin din Bucuresti – în Promenada Mall

16:00

Lungimea autostrăzilor din România însuma 1.137 de kilometri, la sfârșitul anului trecut, cu 140 de km mai mult față de 2023, dar niciun kilometru în plus de cale ferată nu a fost dat în exploatare, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Rețeaua rutieră a ajuns la 86.847 km, fiind cu 459 km mai mare față