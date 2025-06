Inter îi pregătește un contract uriaș lui Cristi Chivu! Salariu de 2 milioane de euro pe sezon pentru român

20:20

Barcelona e tot mai aproape de primul transfer al verii. Catalanii au ajuns la o înţelegere cu Joan Garcia, portarul care în ultimul sezon a evoluat la formaţia lui Espanyol. Barcelona va plăti suma de 25 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Joan Garcia. Acesta le va face concurenţă lui Marc-Andre Ter Stegen […] The post Barcelona, tot mai aproape de primul transfer al verii. Catalanii vor plăti 25 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.