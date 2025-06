CFR Cluj dă o nouă lovitură! Un fundaş croat va semna cu formaţia din Gruia

12:00

Cristi Chivu este noul antrenor al lui Inter. Anunţul a fost făcut de Fabrizio Romano, cel mai cunoscut jurnalist de transferuri din lume. Antrenorul român a semnat un contract valabil până în iunie 2027. Cristi Chivu a semnat cu Inter "Cristian Chivu a semnat contractul cu Inter valabil până în iunie 2027, here we go!