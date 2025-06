Primul jucător pe care Cristi Chivu îl vrea la Inter! Românul vrea să aducă un fost elev de la Parma

15:20

Mihai Popescu a oferit declarații despre Mircea Lucescu, înaintea partidei dintre Austria și România. Duelul de la Viena e sâmbătă, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Mihai Popescu a dezvăluit că are o relație foarte bună cu Mircea Lucescu. Fundașul de la FCSB a mărturisit că a primit încredere