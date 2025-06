Primul jucător important care pleacă de la FCSB! Gigi Becali i-a stabilit preţul

21:20

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre transferul lui Dennis Politic la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că mutarea se va realiza, în cele din urmă, după mai multe runde de negocieri. Dinamo va primi la schimb suma de 700.000 de euro, plus Alexandru Musi. Iniţial, "câinii" îl cereau şi pe Ianis Stoica, însă Hermannstadt […]