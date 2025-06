Când va debuta Cristi Chivu pe banca lui Inter! Meci cu miză importantă pentru român

22:20

Gigi Becali a schimbat oferta pentru transferul lui Dennis Politic la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că va oferi aproape un milion de euro în schimbul căpitanului lui Dinamo, plus Alexandru Musi. Iniţial, Gigi Becali era dispus să ofere suma de 700.000 de euro pentru a obţine semnătura lui Dennis Politic. Patronul campioanei a acceptat […]