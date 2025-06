Orașe cu viziune, regiuni cu misiune: Europa se transformă local

09:20

În Germania numărul insolvențelor majore va crește în 2025 și chiar și în 2026, potrivit unei analize realizate de societatea de asigurări Allianz Trade. Toate acestea vin după un anul 2024 în care s-a înregistrat un număr record falimente. Allianz Trade prognozează o creștere generală de 11% a insolvențelor corporatiste în Germania în acest an, … „Mai rău decât criza financiară din 2008" – Numărul falimentelor din Germania crește alarmant