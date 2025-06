Un tanar din Bihor a fost arestat dupa ce a incasat peste 400.000 de euro de la mai multe persoane si dealeri auto pentru masini pe care nu le-a livrat

16:30

Europarlamentarul PSD Maria Grapini i-a trimis presedintelui Nicusor Dan o scrisoare cu un limbaj rastit si plina de greseli gramaticale in care are mai multe solicitari imperioase. Scrisoarea are antetul Parlamentul European, fiind mentionat ca Grapini este vicepresedinte al Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor din Parlamentul European. Scrisoarea contine numeroase greseli gramaticale, in...