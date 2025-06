Presedintele sud-coreean si cel american au convenit sa lucreze pentru un acord rapid privind tarifele

21:00

Africa Corps, o forta paramilitara controlata de Kremlin, a declarat vineri ca va ramane in Mali dupa plecarea grupului de mercenari Wagner in Rusia, anunta Reuters. Wagner se afla in Mali de cand armata, care a preluat puterea in urma a doua lovituri de stat in 2020 si 2021, a expulzat trupele franceze si ale...