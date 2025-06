Anca Todoni, calificată în semifinale la turneul WTA125 de la Bari

16:00

Pe 5 iunie 2025, la Grand Hotel Bucharest, a avut loc evenimentul anual BEST OF Unvinpezi.ro, dedicat exclusiv membrilor Clubului Unvinpezi.ro. Într-o atmosferă rafinată, cu degustări atent alese şi discuţii între pasionaţi, au fost desemnate cele mai vândute vinuri din ultimul an pe Unvinpezi.ro, vinuri româneşti şi de import, în cele patru categorii: alb, roşu, roze şi spumant.