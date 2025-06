Panică în rândul dealerilor şi producătorilor auto după ce a apărut posibilitatea de a fi anulat programul Rabla 2025

21:10

Primul smartphone al companiei a fost Nothing Phone (1), lansarea acestuia având loc în vara anului 2022. Unul dintre elementele esenţiale în campania de promovare a fost Glyph Interface. Pentru cei care nu ştiu, Glyph Interface este un sistem de LED-uri aplicat pe spatele device-ului, unul care permite activarea a numeroase efecte luminoase. Opțiunile sunt […]