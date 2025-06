Ce produse GIGABYTE mi-au atras atenția la Computex 2025 – Laptopuri cu Light Diffusion Technology, monitor QD-OLED la 500Hz și plăci video cu răcire cu lichid

21:50

Producătorul japonez a anunţat anul acesta un singur model, flagship-ul Sony Xperia 1 VII. Păstrând tradiţia, deşi prezentat oficial de mai bine de două săptămâni, telefonul nu este încă disponibil la comandă mai pe nicăieri. Sigur că nimănui nu prea îi mai pasă, nici măcar japonezilor (Sony are o cotă de sub 1% în ţara […] The post Sony nu îşi mai produce singură smartphone-urile, ci apelează la un producător extern de tipul OEM appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.