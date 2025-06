Jazz in the Park. 6.500 de persoane prezente în prima zi de festival, în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca

Jazz in the Park și-a deschis porțile în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, vineri fiind prezenți la eveniment aproximativ 6.500 de oameni. „Festivalul Jazz in the Park și-a deschis porțile cu una dintre cele mai frumoase zile trăite până acum în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. Vineri, 6 iunie, peste 6.500 de oameni au venit să descopere […]

