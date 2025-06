Campania națională de prevenire a traficului de minori „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”.

11:30

COMES S.A. a anunțat cu profund regret trecerea în neființă a lui Adrian Doaga. Zeci de proiecte îi poartă amprenta și recunoștința colegilor. Doliu în compania COMES S.A. din Săvinești, după ce Adrian Doaga, Șeful Sectorului Montaj Cazangerie, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut de reprezentanții companiei, care au transmis un mesaj public […] Articolul În memoria lui Adrian Doaga – Mesaj de condoleanțe COMES S.A. apare prima dată în Monitorul de Neamț.