Transferul lui Mike Maignan la Chelsea, aproape gata! » AC Milan are deja un favorit pentru postul de portar

Nicola Pietrangeli (91 de ani), câștigător la Roland Garros în 1959 și în 1960, a vorbit în Gazetta dello Sport despre finala masculină din acest an dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.Finala din acest an de la Roland Garros, dintre Jannik Sinner (23 de ani, #1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP), are loc duminică de la ora 16:00. Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport. ...