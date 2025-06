SUA şi China se pregătesc pentru negocierile comerciale de luni, de la Londra

14:00

Etapele de proiectare şi de amenajare a terenului pentru spitalele regionale de la Cluj, Craiova şi Iaşi, au fost depăşite, spune sâmbătă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila. „Pentru cele drei spitale regionale: Cluj, Craiova şi Iaşi am făcut licitaţiile pentru pentru proiectare. Proiectarea a durat un an şi s-a terminat. Am făcul licitaţii pentru amenajarea terenului, care nu e o glumă. De exemplu, la Iaşi am avut 500 de mii de metri cubi de escavat, jumătate de milion de metri cubi, întărire...