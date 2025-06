Cercetătorii transformă telefoane vechi în „micro-centre de date”. Unul a fost deja amplasat cu succes sub apă

02:00

De când a devenit ministru al Educației, dl Daniel David are epifanii. Atât de mari încât ne putem gândi că știa destul de puțin despre învățământul preuniversitar. Ceea l-ar plasa chiar în regula a cărei excepție a fost prof. Mircea Miclea. Ajung miniștri universitari respectabili care habar nu au despre sistemul preuniversitar, covârșitor majoritar în … The post Analistul ongist Daniel David în așteptarea unui ministru competent appeared first on spotmedia.ro.