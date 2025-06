Dacă ai luat 10 la BAC, ai bilet gratuit la Beach, Please! – cel mai mare festival de muzică din Europa

Într-un an în care doboară toate recordurile și devine cel mai mare festival de muzică din Europa, Beach, Please! lansează o inițiativă care pune educația în lumina reflectoarelor: elevii care iau nota 10 la examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie–iulie 2025 vor primi un bilet gratuit la festival. Iar cei […] Articolul Dacă ai luat 10 la BAC, ai bilet gratuit la Beach, Please! – cel mai mare festival de muzică din Europa a aparut prima oara pe Constanta 100%.

