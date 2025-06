Alina Mungiu-Pippidi răspunde la întrebarea ”de ce vrea Nicușor Dan să pună SRI să cerceteze mare evaziune fiscal?”

17:10

Ne-am săturat să tot așteptăm, așa că am făcut ce face un cetățean informat în ceea ce privește apelurile nelansate din PNRR: am luat statul la întrebări despre cele 33 de milioane de euro care trebuie puse la dispoziția sociatății civile. Zilele trecute am trimis o solicitare oficială către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) […] Articolul Luăm statul la întrebări despre apelurile întârziate din PNRR pentru ONG-uri și societatea civilă apare prima dată în România curată.