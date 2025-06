Sorin Grindeanu: „Le-am cerut colegilor parlamentari să renunțe la deconturi din chirii în condițiile în care au o proprietate în Capitală!”

12:30

Armata israeliană a comunicat, vineri la prânz, că are control asupra situației și a anulat ordinul prin care civilii erau îndemnați să stea în apropierea buncărelor, în contextul conflictului militar cu Iranul. ”Avem control asupra situației”, a comunicat armata israeliană, conform cotidianului The Times of Israel, în contextul eforturilor de interceptare a celor aproximativ 100 […]