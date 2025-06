Hakim Abdallah pleacă de la Dinamo! Atacantul își va rezilia contractul cu echipa lui Zeljko Kopic

20:00

Sezonul 1982 din Formula 1 rămâne, la peste patru decenii distanță, unul dintre cele mai tragice și controversate episoade din istoria sportului. Marcat de rivalitatea și destinul tragic al piloților Ferrari Gilles Villeneuve și Didier Pironi, dar și de moartea tânărului Ricardo Paletti, acest an a schimbat pentru totdeauna percepția asupra siguranței și fair-play-ului în […] The post Cătălin-Cedric Ghigea | Ororile uitate ale sezonului 1982 – tragedii, trădări și începutul unei noi ere a siguranței appeared first on Antena Sport.