Gigi Becali i-a decis viitorul lui Octavian Popescu la FCSB: “Mă gândesc la Liga Campionilor”

Edi Iordănescu este noul antrenor al Legiei Varşovia, iar fostul selecţioner revine după aproape un an de la despărţirea de naţionala României. Până la semnarea contractului cu polonezii, antrenorul care pe 16 iunie va împlini 47 de ani a refuzat mai multe oferte. Edi a negociat în iarnă şi în această perioadă cu mai multe