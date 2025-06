Sector 1 | „Sport și joacă în Capitala Capitalei”. Programe pentru copii, în patru parcuri, pe toată perioada verii

16:10

O campanie de screening medical gratuit pentru toți cetățenii Sectorului 1 a luat startul și va avea loc până în toamnă. Consultațiile se derulează prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Centrul Multifuncțional Caraiman. Înscrierea se face pe baza unei programări telefonice, la numerele 0786.898.884 sau 0762.251.008, iar serviciile medicale se oferă în regim ambulatoriu, […]