Romgaz renunță la procesul împotriva Greenpeace. Cererea, depusă la Judecătoria Sectorului 1, în dimineața primului termen de judecată

09:50

Două decenii au trecut de când comunitatea LGBTQ+ iese în stradă pentru a cere drepturi egale, prin cunoscuta paradă Pride. Pentru mulți, marșul reprezintă acel moment unic din an, în care își pot sărbători identitatea și iubirea, în siguranță, în văzul lumii. „Gustăm un pic din normalitate”, după cum a descris Andreea, unul dintre miile […] The post REPORTAJ | Curcubeu pe timp de soare. Parada Pride a colorat străzile din centrul Bucureştiului. Douăzeci de ani în care comunitatea LGBTQ+ şi-a cerut drepturile appeared first on Buletin de București.