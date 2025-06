Adrian Mititelu i-a decis soarta lui Vladislav Blănuţă! Ce se va întâmpla cu atacantul dorit şi de Gigi Becali

19:40

Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele de la 's-Hertogenbosch, după o victorie spectaculoasă în sferturile de finală. Ea a învins-o pe Bianca Andreescu, fosta campioană de la US Open, scor 6-2, 6-4. Venită din calificări, Ruse are o săptămână excepţională la primul turneu pe iarbă din acest sezon. Românca a ajuns până în penultimul act