Jurnal AntenaSport | Trăiesc pe fugă la Piteşti

22:20

Oficialii celor de la Oțelul au anunțat plecarea lui Neluț Roșu. Contractul mijlocașului de 31 de ani a fost reziliat. Fost campion al României cu Viitorul, actuala Farul, Neluț Roșu a ajuns la Oțelul în vara anului trecut, de la Dinamo. Reprezentanții clubului din Galați au anunțat despărțirea prin intermediul unui comunicat, publicat pe site-ul […]