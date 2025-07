Novak Djokovic este la un pas de a scrie istorie la Wimbledon! Este la o victorie distanţă de marele Roger Federer

22:50

Cristi Săpunaru a avut un discurs furibund, după declaraţiile lui Victor Angelescu. Fostul căpitan de la Rapid a dat cărţile pe faţă şi a transmis că era dispus să accepte orice ofertă venită din partea clubului. Cristi Săpunaru a oferit declaraţii şi despre scandalul în care a fost implicat. Fostul fundaş a fost acuzat că […] The post Cristi Săpunaru, discurs exploziv după declaraţiile lui Victor Angelescu: “Se minte mult. N-au avut curajul să-mi spună în faţă” appeared first on Antena Sport.