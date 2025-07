Un om de bază de la Dinamo are ambiţii mari pentru noul sezon: “Vom face asta mai mult”

19:40

Rapid a oficializat o nouă mutare pentru sezonul viitor. Giuleştenii au activat clauza de cumpărare a lui Kader Keita, astfel că mijlocaşul va fi jucătorul formaţiei de sub Grant până în vara lui 2027. Kader Keita a fost împrumutat de Rapid de la CFR Cluj în iarnă, atunci când giuleştenii au plătit suma de 200.000 […] The post O nouă mutare oficializată de Rapid pentru sezonul viitor. Contract până în 2027: “Sunt pregătit să dau totul” appeared first on Antena Sport.