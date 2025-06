EDITORIAL | 15 iunie: Pe noi cine ne mai bate în București? Minerii care au născut „pui vii“ în birourile Salrom

19:50

Șase instalații moderne de răcorire vor fi amplasate în zonele aglomerate ale orașului. Acestea sunt montate de Primăria Capitalei, în parteneriat cu Apa Nova București. Șase instalații moderne pulverizează vapori fini de apă, răcorindu-i pe cei care trec pe sub ele. Prima instalație a fost deja montată în Piața Unirii, iar, în următoarele săptămâni vor […]