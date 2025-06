Ilie Bolojan vrea să nu mai existe bugetari pensionați la 45 de ani. Mai bine să stea degeaba la birou până la 65, decât să stea degeaba acasă de tineri

11:40

Deși mai e destul de mult timp până la următorul Eurovision, e clar că ceva mai bun e exclus să apară. Video – aici și versurile mai jos: Of, Caline, of Caline, Ce dor ne […] The post Avem deja piesă pentru Eurovision: a apărut „Of, Căline, of Căline, off, off”, balada lui Guru appeared first on IMPACT.ro.