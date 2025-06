Calea Victoriei de-abia aşteaptă să crească taxele şi impozitele. Numai să crească odată, ca să ştim cum mergem înainte. Dacă inspectorii ANAF vor să ia un milion de euro dintr-o datorie de 10 milioane de euro recuperată, nu mai bine privatizăm ANAF-ul?

00:15

Transelectrica (TEL), Banca Transilvania (TLV) şi One United Properties (ONE) sunt în prezent cele mai ieftine acţiuni din structura indicelui BET, raportat strict la indicatorul PER (price/earnings ratio), adică raportul dintre capitalizarea companiei şi profitul net pe ultimele 12 luni care include şi T1/2025 - măsură utilizată frecvent de investitori pentru a evalua dacă o acţiune este subevaluată sau supraevaluată.