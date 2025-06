Spectacol aviatic de amploare cu susținerea Consiliului Județean Vrancea

15:40

Jandarmii din Vrancea s-au alăturat astăzi comunității din satul Farcaș, comuna Reghiu, pentru a sprijini inițiativa caritabilă „Farcaș for Hope". Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru construirea Centrului Terapeutic pentru Autism „Sf. Stelian". Prezența jandarmilor nu a fost una simbolică, ci activă. Aceștia au organizat un traseu aplicativ și o tiroliană, oferind participanților […]