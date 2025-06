Celula de criză: Sute de români nu știu cum să scape din Israel și Iran

21:40

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat duminică la ABC News că este „deschis" ideii ca Vladimir Putin să joace un rol de mediator în conflictul dintre Israel şi Iran, în care este „posibil" ca Statele Unite să se implice. Vladimir Putin „este pregătit, m-a sunat în legătură cu asta, am discutat îndelung", a declarat preşedintele …