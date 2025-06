Un nou pas pentru construirea Spitalului din Drumul Taberei. Primăria S6 lansează o licitație pentru supervizarea lucrărilor; e un contract de 17,6 milioane lei

12:30

Cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Urgență al SRI „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” anunță oficial că Ion Iliescu are cancer pulmonar. Fostul președinte al României, în vârstă de 95 de ani, a suferit dimineață, […] Articolul ESENȚIAL | Ion Iliescu are cancer pulmonar, confirmă Spitalul SRI din București. „Dimineață, a suferit o intervenție sub anestezie generală. Starea generală, staționară” apare prima dată în B365.