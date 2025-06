A reapărut pe net frauda „Cutia misterioasă de la Notino”. Oamenii sunt păcăliți să comande colete ieftine lei, dar „pline cu produse de sute de lei”

11:30

Bucureștiul se află azi sub cod galben de caniculă, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță și cum va fi vremea în weekend. Bucureștiul e sub cod galben de caniculă azi Administrația Națională de […]