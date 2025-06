Schița viitorului GUVERN (surse). Ce ministere și-ar dori PSD și ce ministere ar vrea PNL, USR și UDMR

17:30

Pe drumurile europene circulă aproape 290 de milioane de vehicule, din care numai 6 milioane sunt vehicule cu emisii zero, arătând un eșec total al decarbonizării pe această zonă. Comisia Europeană pregătește un act legislativ prin care să impulsioneze statele membre să ”mituiască” întreprinderile, în așa fel încât, prin diferite stimulente fiscale, să determine companiile […] The post Eșec major la marea decarbonizare. Companiile, ”mituite” cu stimulente fiscale pentru electrificarea transporturilor first appeared on Ziarul National.