Dieta personalizată pe baza ADN-ului: Viitorul nutriției este acum

12:40

Ion Iliescu a fost diagnosticat cu o afecțiune pulmonară de natură oncologică, potrivit Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Ceea ce înseamnă că fostul președinte al României, în vârstă de 95 de ani, suferă de cancer. Acesta rămâne internat la terapie intensivă – ATI. Cele mai recente vești despre starea de sănătate a […] The post S-a anunțat oficial! Spital: Afecțiunea pulmonară de care suferă Ion Iliescu este de natură oncologică first appeared on Ziarul National.