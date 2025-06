Ce putem face în București, în weekend. Avem WishFest, spectaculoase dansuri populare pe Kiseleff, Grillfest BBQ Arena și lista de evenimente continuă

19:50

Speedy are un an și viața nu s-a arătat blândă cu el. A rămas singur, pe străzi, un puiuț lipsit de șansa unui început de viață plină de iubire. Își trăiește copilăria în adăpostul ASPA […] Articolul FOTO | Speedy, un amstaff simpatic de la ASPA, visează la o viață în familie în București sau împrejurimi. Are un an, adoră mângâierile și este foarte prietenos apare prima dată în B365.