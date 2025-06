FOTO | Ce se mai întâmplă pe Șantierul de pe DN1A, care se lărgește la patru benzi, între Centura Capitalei și intersecția cu Șoseaua Chitila

09:40

„Taxa Băluță” continuă să provoace confuzie printre șoferi din București și nu numai. De această dată, persoana care are nevoie de lămuriri în privința acestei taxe de dezvoltare urbană este un șofer care nu are […] Articolul Confuzia totală provocată unui șofer de „Taxa Băluță”: Am mașina înmatriculată în alt județ, dacă-mi fac abonament, trebuie să plătesc și cei 540 de lei? apare prima dată în B365.