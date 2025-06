Productivitate la maxim pe un laptop sau PC nou – Windows și Office în cele mai noi versiuni la prețuri imbatabile

22:20

ViewSonic este o companie specializată pe produse din segmentul imagistică, iar din tot acest spectru a ales să se concentreze pe proiectoare, monitoare și câteva tipuri de ecrane interactive. Am testat de-a lungul vremii foarte multe produse de la acest brand și, sper că-mi amintesc corect, nu am fost dezamăgit niciodată de ceea ce am […] The post Proiector Smart ViewSonic X11-4K – review (Short Throw portabil și gata să redea conținut UHD nativ) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.