BMW a livrat în România în premieră mondială un BMW Seria 7 în culoarea Desert Sand Uni (preţul culorii este cât o maşină SH decentă)

11:50

Am selectat mai multe știri tech ce sunt legate de Android, Google, Nothing, Samsung și altele. 1. The Minimal Phone – review sau cum arată un telefon ce amintește puțin de BlackBerry Priv; 2. Primul teaser de la Samsung pentru Galaxy Z Fold…, Ultra sau cine știe ce și-au propus să aducă sub acest nume; […] The post Gadget News – 5.06.25 ( Z Fold Ultra la orizont, test drive pentru Link & co 08 PHEV, Volvo introduce centura de siguranță smart etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.