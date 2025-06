UE vrea sa bage banii Rusiei blocati in investitii mai riscante, dar care aduc mai multi bani pentru Ucraina

16:20

Postare virala a unei antreprenoare din Bucuresti, in contextul in care partidele care vor forma noul guvern discuta despre majorarea taxelor si chiar introducerea de noi taxe. Situatia economica nu este deloc stralucita, avand in vedere modul dezastruos in care economia a fost condusa in timpul Guvernului Ciolacu, ajungandu-se ca Romania sa aiba cel mai...