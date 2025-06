Directorul CFR Călători: „Am venituri de 11.000 de euro pe lună / Am 5500 de euro de la CFR Călători şi primesc chirie de 3500 de euro din Dubai”

„În concepţia unora probabil angajaţii statului trebuie să fie săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună.”, a răspuns Traian Preoteasa întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, despre declaraţia sa de avere şi cum […]

